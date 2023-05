Vernissage de l’exposition Illustration jeunesse Charlotte des Ligneris Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 17:00 20:00

Gratuit : oui Inauguration de l’exposition en présence de l’artiste : vendredi 17 mars Pour les enfants17h : goûter17h – 19h : ateliers autour de l’illustration – en accès libre – Pour tous17h – 18h30 : dédicaces en présence d’un libraire19h : visite commentée par l’artiste, suivie d’un temps d’échanges et d’un cocktail Exposition Illustration jeunesse Charlotte des Ligneris Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 25 http://www.la-bibliotheque.com la-bibliotheque@saint-herblain.fr

