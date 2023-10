Conférence « Le Logis du Roi, un monument emblématique de la cité » Médiathèque Charles de la Morandière Granville, 13 octobre 2023, Granville.

Conférence « Le Logis du Roi, un monument emblématique de la cité » Vendredi 13 octobre, 18h00 Médiathèque Charles de la Morandière Sur réservation au 02 33 51 02 94

L’histoire et l’avenir du Logis du Roi interroge et intéresse les Granvillais, et il faut s’en réjouir ! Ils étaient 50 à s’être inscrit pour la conférence du 17 mars dernier, faisant ainsi salle comble dans l’auditorium de la médiathèque de Granville.

C’est un second volet de cette conférence qui est présenté le samedi 14 octobre à l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture.

Alexandra Jalaber, conservatrice adjointe du Musée d’art et d’histoire, reviendra sur la riche histoire du bâtiment, la création du musée, l’important travail des équipes qui accompagne le projet de rénovation du bâtiment ainsi que les perspectives à moyen et long terme pour cet emblème du patrimoine granvillais. La toute récente étude documentaire sera aussi restituée, permettant de comprendre si la Grande Porte fut, au moins durant un temps, à un autre emplacement. Enfin, les projets des mois à venir seront présentés, comme le chantier de photogrammétrie prévu.

Pour assister à cette conférence gratuite, la réservation est obligatoire au 02 33 51 02 94. Elle se tiendra dans l’auditorium de la Médiathèque Charles de la Morandière, à Granville, le samedi 14 octobre à 18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T18:00:00+02:00 – 2023-10-13T19:30:00+02:00

© Benoit Croisy, coll. ville de Granville