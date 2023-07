Découverte de la Compagnie de l’arquebuse royale de Corbeil Médiathèque Chantemerle Corbeil-Essonnes, 16 septembre 2023, Corbeil-Essonnes.

Créée en 1544 par le roi pour défendre la ville royale de Corbeil mais dissoute après la Révolution Française, la Compagnie de l’Arquebuse royale de Corbeil revit à nouveau grâce à des passionnés d’histoire locale qui lui redonnent ses lettres de noblesse. Venez à la rencontre de ces arquebusiers contemporains en costume d’époque qui vous feront découvrir un univers particulier autour d’une exposition d’objets et de livres anciens.

Goûter d’époque le dimanche 16 septembre à 16h30

Médiathèque Chantemerle 84 rue Féray 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France 01 60 88 03 12 http://www.mediatheques.mairie-corbeil-essonnes.fr https://facebook.com/corbeilessonnes – En voiture depuis l'autoroute A6 ou la N104, sortie Corbeil-Essonnes – RER D jusqu'à la gare de Corbeil-Essonnes puis bus 303,304 ou 405: arrêt centre commercial ou parc Chantemerle ou marche à pieds (20 min) – RER D jusqu'à la gare d'Essonnes-Robinson puis marche à pieds (15 min)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Christian Chemin