La bascule par la cie Les grandes personnes Médiathèque Chantemerle Corbeil-Essonnes, 8 juillet 2023, Corbeil-Essonnes.

La bascule par la cie Les grandes personnes Samedi 8 juillet, 20h30 Médiathèque Chantemerle

Médiathèque Chantemerle 84 rue Féray 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France 01 60 88 03 12 https://mediatheques.mairie-corbeil-essonnes.fr/ Implantée près du parc Chantemerle, la médiathèque est divisée en plusieurs espaces accueillants, sur deux niveaux. Au rez-de-chaussée, un hall spacieux permet de recevoir des expositions riches et variées, au gré des événements saisonniers. Un espace jeunesse coloré accueille les enfants dès les premiers mois, les ados, les parents… Les plus curieux se laisseront tenter par les quelques 4 000 albums, 2 800 bandes dessinées et mangas, les contes et documentaires ainsi que les 24 titres de magazines de toutes sortes mis à leur disposition. Un espace adulte, au premier étage, attend les visiteurs où près de 12 000 romans, 3 000 bandes dessinées, 4 000 pièces de théâtre et 17 000 documentaires sauront étancher leur soif de découvertes et d’aventures. 73 titres de quotidiens et magazines se complètent pour informer ou distraire. Pour terminer, un espace musique et cinéma, riche de 17 000 CD, s’ouvre sur des univers musicaux divers et variés : rock, musiques du monde, jazz, musique classique… Les plus mélomanes ne trouveront pas moins de 400 partitions d’une grande variété ainsi que 13 titres de presse spécialisée sur la musique et le cinéma. Le « septième art » a la part belle avec plus de 6 000 films proposés dans les fonds dont une sélection 600 films pour les plus jeunes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T20:30:00+02:00 – 2023-07-08T21:30:00+02:00

©Suzane Brun