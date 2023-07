La Bascule – Corbeil-Essonnes Médiathèque Chantemerle Corbeil-Essonnes, 8 juillet 2023, Corbeil-Essonnes.

La Bascule – Corbeil-Essonnes Samedi 8 juillet, 20h30 Médiathèque Chantemerle Entrée libre

La Bascule rappelle dans quelles conditions, au prix de quelles luttes, l’abolition de la peine de mort s’est finalement imposée à la République française en 1981, avec un retard notoire sur la plupart des autres pays européens : même l’Espagne, à peine sortie du franquisme, avait supprimé la peine capitale… Il y est question de la prison et du fonctionnement de la justice, du droit de grâce présidentiel. Le spectacle présente de manière circonstanciée, les forces en présence, et il centre la réflexion sur le procès et l’exécution de Claude Buffet et de Gérard Bontems en 1972. Pour évoquer cette histoire, La Bascule recourt aux éléments ludiques et populaires que sont les poupées de chiffon, situées à mi-chemin entre l’art et l’artisanat.

Cette représentation du spectacle La Bascule se déroule dans le cadre du Festival Barak’théâtre qui se veut comme étant un moment de (re)découverte nous faisant grandir grâce à l’autre, à la rencontre et l’échange. La programmation du festival reflète la volonté des organisateurs de résister contre la médiocrité des pensées.

Médiathèque Chantemerle 84 rue Feray 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

