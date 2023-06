MEDIATHEQUE CHANTEMERLE MEDIATHEQUE CHANTEMERLE Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes Catégories d’Évènement: Corbeil-Essonnes

Essonne MEDIATHEQUE CHANTEMERLE MEDIATHEQUE CHANTEMERLE Corbeil-Essonnes, 21 juin 2023, Corbeil-Essonnes. MEDIATHEQUE CHANTEMERLE Mercredi 21 juin, 17h00 MEDIATHEQUE CHANTEMERLE Musiciens du conservatoire Claude Debussy, instruments à vent. Batucada sur le parvis de la médiathèque Chantemerle. MEDIATHEQUE CHANTEMERLE 84 rue féray 91100 Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

