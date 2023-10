Visite de la médiathèque Champollion Médiathèque Champollion Dijon, 14 octobre 2023, Dijon.

Visite de la médiathèque Champollion Samedi 14 octobre, 16h00 Médiathèque Champollion Gratuit sur inscription

Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture et à l’occasion du lancement de la brochure « Architecture au fil du Tram », éditée par Latitude 21 avec le soutien de la DRAC et en lien avec la Ville de Dijon, le CAUE 21, ICOVIL et la Maison de l’Architecture de Bourgogne, découvrez la médiathèque Champollion, Station Grésilles, ligne T1.

Médiathèque Champollion 14 rue Camille Claudel, Dijon Dijon 21000 Les Grésilles Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture et à l’occasion du lancement de la brochure « Architecture au fil du Tram », éditée par Latitude 21 avec le soutien de la DRAC et en lien avec la Ville de Dijon, le CAUE 21, ICOVIL et la Maison de l’Architecture de Bourgogne, découvrez les ballades architecturales sur la ligne T1.

Station Grésilles : Visite le samedi 14 octobre à 16h de la médiathèque Champollion, réalisée par les architectes François Chochon et Laurent Pierre

De vastes baies vitrées aux lignes obliques donnent sur un jardin, incitant à la contemplation : Venez parcourir ce bâtiment construit en 2007 qui s’inscrit dans une important opération de renouvellement urbain du quartier des Grésilles.

Inscription en ligne obligatoire Station Gresilles

2023-10-14T16:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:45:00+02:00

© Gilles GARBY