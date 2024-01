Lecture à voix haute : Le Petit Prince Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Lecture à voix haute : Le Petit Prince
Dimanche 18 février 2024, 16h00
Médiathèque centre-ville
Entrée libre dans la limite des places disponibles et sur présentation d'un ticket. Les tickets sont à retirer 30 minutes avant le spectacle.

Début : 2024-02-18T16:00:00+01:00 – 2024-02-18T17:15:00+01:00

Fin : 2024-02-18T16:00:00+01:00 – 2024-02-18T17:15:00+01:00 Le collectif du Croissant Bleu vous propose de redécouvrir l’histoire fantastique du Petit Prince dans une version illustrée et vivante.

Retrouvez le Petit Prince, le renard et tous les habitants des curieuses planètes du Petit Prince interprétés par deux comédiens professionnels.

Avec les illustrations d’Antoine de St-Exupéry, imprimées en grand format, profitez de l’intégralité des trésors de l’ouvrage original. Pour le confort de tous, aucune entrée ne sera possible après le début de l’animation. Merci de votre compréhension. Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 80 69 https://mediatheques.ville-issy.fr/index.php https://www.facebook.com/issymediatheques;https://twitter.com/issymediatheque Médiathèque centre-ville : Horaires (jusqu’au 2 juillet et à partir du 29 aout) :

Mardi : 13h à 21h

Mercredi : 10h à 19h

Jeudi et vendredi : 13h à 19h

Samedi : 10h30-18h

Dimanche : 10h30-18h La Médiathèque sera fermée : – Dimanche 24 décembre

Métro ligne 12 station Mairie d'Issy ; RER C Issy Val de Seine

