Le cinéma surréaliste Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux, 28 janvier 2024, Issy-les-Moulineaux.

Le cinéma surréaliste Dimanche 28 janvier 2024, 16h00 Médiathèque centre-ville Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-28T16:00:00+01:00 – 2024-01-28T17:30:00+01:00

Fin : 2024-01-28T16:00:00+01:00 – 2024-01-28T17:30:00+01:00

Inauguré en 1927 avec La Coquille et le Clergyman, le cinéma surréaliste, dans la lignée du mouvement d’André Breton, déploie sa richesse thématique avec les récits de Buñuel et Cocteau. Axée sur les forces de l’esprit, cette tendance artistique inspire les grands réalisateurs (Hitchcock, Burton…).

Au-delà de 10 min après le début de la conférence plus aucune entrée ne sera autorisée. Merci de votre compréhension.

