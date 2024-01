Jean Anguera « Archipel » : Performance Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux, 27 janvier 2024, Issy-les-Moulineaux.

Jean Anguera « Archipel » : Performance Samedi 27 janvier 2024, 15h00 Médiathèque centre-ville Entrée libre.

Poursuivant une tradition de performances artistiques entamée en 2001 avec la réalisation d’un livre par le poète Salah Stétié et le peintre Joël Leick, le sculpteur et Académicien Jean Anguera réalisera à la Médiathèque centre-ville le samedi 27 janvier à partir de 15h une performance à six mains avec ses compagnons de création Joël Bastard et Eric Coisel.

Sur des papiers préparés par Eric Coisel, Joël Bastard posera son texte, et Jean Anguera y apposera en direct ses propres interventions plastiques.

C’est une occasion rare de voir la création surgir sous les doigts des artistes que la Médiathèque centre-ville vous propose. Avec l’espoir, peut-être, de susciter des vocations ; ou, tout au moins, de rapprocher artistes et visiteurs, le temps d’une parenthèse créatrice au cœur de l’hiver.

Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

Horaires (jusqu’au 2 juillet et à partir du 29 aout) :

Mardi : 13h à 21h

Mercredi : 10h à 19h

Jeudi et vendredi : 13h à 19h

Samedi : 10h30-18h

Dimanche : 10h30-18h

La Médiathèque sera fermée :

– Dimanche 24 décembre

– Dimanche 31 décembre Métro ligne 12 station Mairie d’Issy ; RER C Issy Val de Seine