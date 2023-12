Les métamorphoses de Franz Kafka Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux, 13 janvier 2024, Issy-les-Moulineaux.

Les métamorphoses de Franz Kafka Samedi 13 janvier 2024, 16h00 Médiathèque centre-ville Entrée libre dans la limite des places disponibles.

A l’occasion du centenaire de la disparition de l’écrivain, le 3 juin 1924, Daniel Chocron retrace la vie singulière et l’œuvre du génial écrivain, à la fois complexe et incontournable, qui dépeint admirablement la solitude ontologique de l’Homme du XXeme siècle. La beauté et la grandeur de son œuvre n’en finit pas de nous interroger sur notre condition humaine. La conférence est illustrée par des lectures de nouvelles de l’écrivain : lectrice : Dominique Fiehl.

Au-delà de 10 min après le début de la conférence plus aucune entrée ne sera autorisée. Merci de votre compréhension.

