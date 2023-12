Ballades autour du pain de sucre Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux, 12 janvier 2024, Issy-les-Moulineaux.

Ballades autour du pain de sucre Vendredi 12 janvier 2024, 18h30 Médiathèque centre-ville Entrée libre dans la limite des places disponibles

Sidney, né à Sao Paulo, a accompagné nombre d’artistes brésilien installés à Paris. Philippe est né à Paris mais a toujours été brésilien, on a pu le voir aux côtés de son père, le célèbre guitariste Baden Powell, et plus récemment en duo avec Melody Gardot. Sidney et Philippe sont à l’aise aussi bien en jazz qu’en musique brésilienne et promènent avec agilité leur complicité au croisement de ces deux genres musicaux.

Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 80 69 https://mediatheques.ville-issy.fr/index.php https://www.facebook.com/issymediatheques;https://twitter.com/issymediatheque Médiathèque centre-ville :

Horaires (jusqu’au 2 juillet et à partir du 29 aout) :

Mardi : 13h à 21h

Mercredi : 10h à 19h

Jeudi et vendredi : 13h à 19h

Samedi : 10h30-18h

Dimanche : 10h30-18h

La Médiathèque sera fermée :

– Dimanche 24 décembre

– Dimanche 31 décembre Métro ligne 12 station Mairie d’Issy ; RER C Issy Val de Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-12T18:30:00+01:00 – 2024-01-12T19:30:00+01:00

2024-01-12T18:30:00+01:00 – 2024-01-12T19:30:00+01:00

Sidney et Philippe2 (c) Sidney Rodrigues