Claude Cahun, la quête d’un nouveau genre Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux, 10 janvier 2024, Issy-les-Moulineaux.

Claude Cahun, la quête d’un nouveau genre Mercredi 10 janvier 2024, 12h30 Médiathèque centre-ville Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Claude Cahun (1894-1954), pseudonyme de Lucy Schwob, est une artiste française du 20ème siècle dont les créations, avant-gardistes et bouleversantes, sont restées largement méconnues auprès du public.

Oubliées après la Seconde Guerre mondiale puis redécouvertes à partir du début des années 1990, ses œuvres, largement autobiographiques et composées de photographies, d’essais et de poésie, constituent pourtant un jalon dans l’histoire du surréalisme.

Obsédée par les thèmes de l’identité et de la représentation de soi, Claude Cahun utilisera tous les moyens d’expression durant 40 ans, questionnant d’une manière inédite son identité et son image. Résistant à toute oppression, elle mettra également son art au service de son engagement politique. C’est la vie et l’œuvre de cette artiste au parcours inclassable que nous vous proposons de découvrir dans cette conférence.

Au-delà de 10 min après le début de la conférence plus aucune entrée ne sera autorisée. Merci de votre compréhension.

Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 80 69 https://mediatheques.ville-issy.fr/index.php https://www.facebook.com/issymediatheques;https://twitter.com/issymediatheque Médiathèque centre-ville :

Horaires (jusqu’au 2 juillet et à partir du 29 aout) :

Mardi : 13h à 21h

Mercredi : 10h à 19h

Jeudi et vendredi : 13h à 19h

Samedi : 10h30-18h

Dimanche : 10h30-18h

La Médiathèque sera fermée :

– Dimanche 24 décembre

– Dimanche 31 décembre Métro ligne 12 station Mairie d’Issy ; RER C Issy Val de Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-10T12:30:00+01:00 – 2024-01-10T13:45:00+01:00

2024-01-10T12:30:00+01:00 – 2024-01-10T13:45:00+01:00

Claude Cahun, Autoportrait, (1925) Collection privée © Artnet