Issy-les-Moulineaux Noël nous livre ses Trésors ! Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux, 13 décembre 2023, Issy-les-Moulineaux. Noël nous livre ses Trésors ! Mercredi 13 décembre, 16h00 Médiathèque centre-ville Inscription en ligne via Affluences, à l’accueil jeunesse ou par téléphone au 01 41 23 80 65 Les enfants sont invités à préparer Noël : une création à rapporter à la maison ! Pour le confort de tous, aucune entrée ne sera possible après le début de l’animation. Merci de votre compréhension. Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 80 69 https://mediatheques.ville-issy.fr/index.php https://www.facebook.com/issymediatheques;https://twitter.com/issymediatheque [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/centre-mediatheque/reservation?type=3834&date=2023-12-13 »}] Médiathèque centre-ville : Horaires (jusqu’au 2 juillet et à partir du 29 aout) :

Mardi : 13h à 21h

Mercredi : 10h à 19h

Jeudi et vendredi : 13h à 19h

Samedi : 10h30-18h

Dimanche : 10h30-18h La Médiathèque sera fermée : – Mercredi 1er novembre

– Samedi 11 novembre

– Dimanche 24 décembre

– Dimanche 31 décembre Métro ligne 12 station Mairie d’Issy ; RER C Issy Val de Seine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T16:00:00+01:00 – 2023-12-13T18:00:00+01:00

