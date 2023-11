1989, l’année où le monde a basculé ? Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux, 12 décembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

1989, l’année où le monde a basculé ? Mardi 12 décembre, 19h00 Médiathèque centre-ville Entrée dans la limite des places disponibles

Le « tournant » 1989 est généralement associé à la fin de la guerre froide et au triomphe de la liberté à l’Est de l’Europe. Dans la réalité, 1989 s’insère dans une séquence 1988-91 qui était pleine d’incertitudes. Dès ce moment aussi, se dessinait le monde post-guerre froide, qui suscitait espoirs et inquiétudes. L’interprétation de ce moment historique s’est transformée au fil des années. Les critiques de la mondialisation y ont vu un triomphe du néolibéralisme. Les critiques de l’hégémonie américaine déplorent l’hubris de Washington et de l’Occident vainqueurs. D’autres ont estimé que ce même Occident s’est « endormi », et ne s’est réveillé qu’après le 11 septembre 2001, ou avec la montée en puissance de la Chine et le « retour » de la Russie. Les années 1989-2022 seraient une « pause » dans la guerre froide qui n’aurait jamais pris fin. La conférence abordera ces interprétations rétrospectives. Mais elle montrera surtout les incertitudes et les improvisations de cette courte séquence historique, à partir d’une chronologie fine.

Au-delà de 10 min après le début de l’animation plus aucune entrée ne sera autorisée. Merci de votre compréhension.

Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 80 69 https://mediatheques.ville-issy.fr/index.php https://www.facebook.com/issymediatheques;https://twitter.com/issymediatheque Médiathèque centre-ville :

Horaires (jusqu’au 2 juillet et à partir du 29 aout) :

Mardi : 13h à 21h

Mercredi : 10h à 19h

Jeudi et vendredi : 13h à 19h

Samedi : 10h30-18h

Dimanche : 10h30-18h

La Médiathèque sera fermée :

– Mercredi 1er novembre

– Samedi 11 novembre

– Dimanche 24 décembre

– Dimanche 31 décembre Métro ligne 12 station Mairie d’Issy ; RER C Issy Val de Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-12T19:00:00+01:00 – 2023-12-12T20:30:00+01:00

2023-12-12T19:00:00+01:00 – 2023-12-12T20:30:00+01:00