Agir dans la nature Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux, 9 décembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Agir dans la nature Samedi 9 décembre, 16h00 Médiathèque centre-ville Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Longtemps, les artistes ont regardé le paysage afin de le retranscrire sur un tableau ou un dessin. Aujourd’hui, ils sortent de leur atelier pour créer et agir au cœur même du paysage, utilisant le cadre naturel comme horizon et les matériaux naturels comme médium.

La conférence reviendra sur ces artistes qui, depuis le Land Art, inventent de nouvelles relations avec l’espace naturel et embrassent d’autres champs d’action (éthologie, biologie, urbanisme…), redéfinissant ainsi les paradigmes de la création.

Au-delà de 10 min après le début de la conférence plus aucune entrée ne sera autorisée. Merci de votre compréhension.

Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux

