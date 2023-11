Napoléon III, un modernisateur incompris ? Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux, 8 décembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Napoléon III, un modernisateur incompris ? Vendredi 8 décembre, 19h00 Médiathèque centre-ville Entrée dans la limite des places disponibles

Cette conférence est organisée dans le cadre du cent cinquantenaire de la mort de Napoléon III, le premier président d’une République française et le dernier souverain de notre pays, et donnée par Eric Anceau de Sorbonne Université, auteur de plus de quinze ouvrages sur le Second Empire dont la biographie de référence sur Napoléon III (Napoléon III. Un Saint-Simon à cheval, 2008, rééditions en 2012, 2018 et 2020, ouvrage couronné par l’Institut de France et le grand prix du Mémorial). Elle montrera comment, Louis-Napoléon Bonaparte-Napoléon III a été un modernisateur dans le domaine politique, mais aussi dans les secteurs économique et social et enfin sur le plan international et géopolitique. Souvent incompris par ses contemporains, il a longtemps souffert d’une légende noire qui n’a plus lieu d’être aujourd’hui.

Au-delà de 10 min après le début de l’animation plus aucune entrée ne sera autorisée. Merci de votre compréhension.

