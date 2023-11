Jean Anguera « Archipel », visite commentée Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux, 5 décembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Jean Anguera « Archipel », visite commentée Mardi 5 décembre, 18h30 Médiathèque centre-ville Entrée libre

Exposition du mercredi 22 novembre 2023 au dimanche 11 février 2024. Médiathèque centre-ville.

Selon le poète Salah Stétié, Jean Anguera est un « Sculpteur de l’impalpable », mais il est aussi l’éternel interprète d’un paysage de platine. Ses œuvres présentent un homme « brisé de traits à l’avancée du jour », « enfanté par la complexité des lignes ».

Le sculpteur a imaginé la médiathèque et le musée comme des îlots, comme des écrins qui offrent des refuges au récit de son voyage en quête de sens. Mêlant sculptures, dessins textués et livres manuscrits au long d’un archipel, entraînant inexorablement le visiteur d’un lieu à un autre, l’exposition est un cheminement sans début ni fin. Traits d’union entre terre et horizon, entre une matière sombre et dense et une immatérialité inatteignable, les sculptures de Jean Anguera se déplacent sans fin.

