Cyrus et Alexandre, empires éphémères. Samedi 25 novembre, 16h00 Médiathèque centre-ville Jean-Guillaume Renisio et Frédéric Lemaire, bibliothécaires. Si la figure ambigüe d'Alexandre a bien traversé les siècles, celle du fondateur de l'Empire que le macédonien a fait disparaître reste trop méconnue en dehors d'Iran. Pourtant plusieurs traits rapprochent les deux conquérants dans leurs actions militaires et civiles, tout aussi fascinantes. Elles permettent de méditer sur les notions de peuples et d'Empire, réflexions toujours d'actualité.

