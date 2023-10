Café littéraire Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Café littéraire Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux, 25 novembre 2023, Issy-les-Moulineaux. Café littéraire Samedi 25 novembre, 11h00 Médiathèque centre-ville Entrée libre dans la limite des places disponibles. Venez échanger librement sur vos dernières lectures, vos coups de coeur et l’actualité culturelle en général. Nouveauté à la médiathèque centre-ville, les bibliothécaires du secteur adulte vous invitent à découvrir leurs coups de cœurs en littérature, policiers et science-fiction. Les romans seront à l’honneur mais aussi la bande-dessinée. Venez découvrir autrement les fonds fictions de la médiathèque et, pourquoi pas, partager vos lectures ! Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 80 69 https://mediatheques.ville-issy.fr/index.php https://www.facebook.com/issymediatheques;https://twitter.com/issymediatheque Médiathèque centre-ville : Horaires (jusqu’au 2 juillet et à partir du 29 aout) :

Mardi : 13h à 21h

Mercredi : 10h à 19h

Jeudi et vendredi : 13h à 19h

Samedi : 10h30-18h

Dimanche : 10h30-18h La Médiathèque sera fermée : – Mercredi 1er novembre

– Samedi 11 novembre

– Dimanche 24 décembre

– Dimanche 31 décembre Métro ligne 12 station Mairie d’Issy ; RER C Issy Val de Seine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T11:00:00+01:00 – 2023-11-25T12:00:00+01:00

2023-11-25T11:00:00+01:00 – 2023-11-25T12:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Médiathèque centre-ville Adresse 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux latitude longitude 48.826028;2.270114

Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/