Charme et élégance de la musique iranienne

Vendredi 24 novembre, 18h30
Médiathèque centre-ville
Issy-les-Moulineaux

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Des concerts pour profiter des beautés des traditions musicales du monde.

Pouya Khoshravesh, kamanche

Mani Khoshravesh, ney

Nima Khoshravesh, sitar

Lucile Fauquet, violoncelle

