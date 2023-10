Créer avec la nature Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux, 18 novembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Créer avec la nature Samedi 18 novembre, 16h00 Médiathèque centre-ville Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Conférence par Eric Parmentier, historien à l’école du Louvre.

« Tout est là ». Ainsi Léonard de Vinci résumait-il le rôle de la nature et de son observation, essentielles dans son œuvre et fondatrices de sa vision du monde. Des grottes ornées de Lascaux jusqu’aux œuvres contemporaines, les artistes n’ont cessé de créer d’après et avec la nature. A partir de la seconde moitié du XXe siècle, des mouvements comme l’Arte Povera ont réinterrogé avec vitalité cette relation entre l’art et la nature, en renouvelant les processus de création et en redéfinissant la notion-même d’œuvre d’art.

La conférence mettra en avant ces créateurs, qui « empruntent » à la nature pour inventer de nouvelles formes artistiques, souvent dans une économie de moyens et dans une perspective à la fois esthétique et éthique.

Au-delà de 10 min après le début de la conférence plus aucune entrée ne sera autorisée. Merci de votre compréhension.

