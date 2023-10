« Mamma » mélodies italiennes Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

« Mamma » mélodies italiennes Vendredi 17 novembre, 18h30 Médiathèque centre-ville Entrée libre dans la limite des places disponibles. À la découverte d'un genre musical méconnu avec des artistes reconnus.

C’est en découvrant Rosa Balistreri, une chanteuse populaire sicilienne, que ce duo s’est lancé sur les traces de ses racines méditerranéennes, à la recherche des compositrices italiennes tombées dans l’oubli. Et la première surprise, c’est qu’il y en a beaucoup…

Avec : Manon Lamaison, soprano et Mickaël Lipari Meyer, piano.

