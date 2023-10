Le quatuor à cordes : au-delà des classiques Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux, 4 novembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Le quatuor à cordes : au-delà des classiques Samedi 4 novembre, 16h00 Médiathèque centre-ville Entrée dans la limite des places disponibles.

Pour découvrir et échanger à travers un thème musical. Dès 10 ans.

Frédéric Harranger, bibliothécaire, compositeur et musicien

Depuis le XVIIIème siècle, le quatuor à cordes occupe une place majeure dans la musique de chambre. Cela fait aujourd’hui quelques décennies que cette formation musicale se découvre bien du talent pour s’associer à d’autres genres musicaux. Ses possibilités d’expression sont sans pareille et s’enrichissent à chaque nouvelle rencontre. Un café musical riche et original.

Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux

