Les symphonies de Schubert Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux, 23 septembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Les symphonies de Schubert Samedi 23 septembre, 16h00 Médiathèque centre-ville Entrée dans la limite des places disponibles.

Pour découvrir et échanger à travers un thème musical.

Pascal Bouret, conférencier & clarinettiste.

Schubert est l’héritier du classicisme viennois de Haydn et Mozart. Il est également le contemporain de Beethoven et annonce, dans ses dernières compositions symphoniques, le grandiose romantisme de Bruckner. La richesse inventive et l’enthousiasme de ses œuvres de jeunesse est aussi à redécouvrir, notamment par ses usages splendides des vents, dont Pascal Bouret explorera les subtilités aériennes.

Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 80 69 https://mediatheques.ville-issy.fr/index.php https://www.facebook.com/issymediatheques;https://twitter.com/issymediatheque Médiathèque centre-ville :

Horaires (jusqu’au 2 juillet et à partir du 29 aout) :

Mardi : 13h à 21h

Mercredi : 10h à 19h

Jeudi et vendredi : 13h à 19h

Samedi : 10h30-18h

Dimanche : 10h30-18h

La Médiathèque sera fermée :

– Dimanche 9 avril

– Jeudi 18 mai

– Dimanche 28 mai

– Vendredi 14 juillet

– Samedi 15 juillet

– Mardi 15 août

– Mercredi 1er novembre

– Samedi 11 novembre

– Dimanche 24 décembre

– Dimanche 31 décembre Métro ligne 12 station Mairie d’Issy ; RER C Issy Val de Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T16:00:00+02:00 – 2023-09-23T17:30:00+02:00

2023-09-23T16:00:00+02:00 – 2023-09-23T17:30:00+02:00