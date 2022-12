Coté Lolotte Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Coté Lolotte Médiathèque centre-ville, 21 janvier 2023, Issy-les-Moulineaux. Coté Lolotte Samedi 21 janvier 2023, 19h00 Médiathèque centre-ville

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Nuits de la lecture : spectacle tout public. Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Métro ligne 12 station Mairie d'Issy ; RER C Issy Val de Seine

Spectacle « Côté Lolotte » : Nous sommes en 1721, la comédienne Charlotte Desmares de la Comédie Française dite Lolotte, prend sa retraite à 39 ans. D'un caractère joyeux, elle vient nous conter sa vie de comédienne, elle qui fut une des favorites prisées du public. Molière, elle ne l'a pas rencontré en chair et en os mais elle le connait bien. Enfant de la balle, on lui a tout raconté, le théâtre du 17ème siècle et le parcours de son idole !

Pour le confort de tous, aucune entrée ne sera possible après le début de l’animation. Merci de votre compréhension.

