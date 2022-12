Dalida entre lumières et tragédie Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Dalida entre lumières et tragédie Médiathèque centre-ville, 7 janvier 2023, Issy-les-Moulineaux. Dalida entre lumières et tragédie Samedi 7 janvier 2023, 15h30 Médiathèque centre-ville

Entrée dans la limite des places disponibles.

Café musical Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Métro ligne 12 station Mairie d’Issy ; RER C Issy Val de Seine

01 41 23 80 69 https://mediatheques.ville-issy.fr/index.php https://www.facebook.com/issymediatheques;https://twitter.com/issymediatheque Médiathèque centre-ville : Horaires : Mardi : 13h à 21h Mercredi : 10h à 19h Jeudi et vendredi : 13h à 19h Samedi : 10h30-18h Dimanche : 10h30-18h La Médiathèque centre-ville sera fermée : – Mardi 1er novembre – Vendredi 11 novembre – Samedi 24 décembre – Dimanche 25 décembre – Samedi 31 décembre – Dimanche 1er janvier 2023 La carrière musicale foisonnante d’une grande dame de la chanson française. Entre ombres et clartés, de ses débuts en Egypte jusqu’à sa consécration en France, Dalida vivra sa destinée tragique avec toute la richesse d’une vraie star.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-07T15:30:00+01:00

2023-01-07T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Médiathèque centre-ville Adresse 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine

Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

Dalida entre lumières et tragédie Médiathèque centre-ville 2023-01-07 was last modified: by Dalida entre lumières et tragédie Médiathèque centre-ville Médiathèque centre-ville 7 janvier 2023 Issy-les-Moulineaux Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine