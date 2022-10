Hej, välkommen Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Hej, välkommen Médiathèque centre-ville, 16 décembre 2022, Issy-les-Moulineaux. Hej, välkommen Vendredi 16 décembre, 18h30 Médiathèque centre-ville

Entrée dans la limite des places disponibles.

Concert de pop suédoise. Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Métro ligne 12 station Mairie d’Issy ; RER C Issy Val de Seine

01 41 23 80 69 https://mediatheques.ville-issy.fr/index.php https://www.facebook.com/issymediatheques;https://twitter.com/issymediatheque Médiathèque centre-ville : Horaires : Mardi : 13h à 21h Mercredi : 10h à 19h Jeudi et vendredi : 13h à 19h Samedi : 10h30-18h Dimanche : 10h30-18h La Médiathèque centre-ville sera fermée : – Mardi 1er novembre – Vendredi 11 novembre – Samedi 24 décembre – Dimanche 25 décembre – Samedi 31 décembre – Dimanche 1er janvier 2023 Avec les groupes Syndromet (pop-punk / Karlshamm) ; Badland (new wave / Malmö). La médiathèque centre-ville vous emmène à la découverte de la pop suédoise. Depuis longtemps décomplexée par le succès d’Abba, la Suède a su exporter de nombreux groupes à la notoriété mondiale (Ace of Base, Roxette, The Cardigans…). Par ailleurs, la réputation de ses producteurs n’est plus à faire : auteur d’un nombre incalculable de tubes, Max Martin peaufine les disques des plus grandes stars internationales, de Britney Spears à The Weeknd en passant par Aerosmith. En sus de ce rayonnement planétaire, le pays abrite de nombreux musiciens œuvrant dans leur langue natale. Leurs disques ne sont pas distribués à l’étranger et ils nous restent virtuellement inconnus, du petit groupe local à la superstar Håkan Hellström dont les concerts remplissent pourtant les stades de Göteborg, Stockholm ou Malmö. C’est cette diversité que nous vous proposons de découvrir, avec les artistes ayant répondu à notre invitation : Syndromet et Badlands. Bienvenue au pays du lagom ! Au-delà de 10 min après le début de l’animation plus aucune entrée ne sera autorisée. Merci de votre compréhension.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-16T18:30:00+01:00

2022-12-16T20:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Médiathèque centre-ville Adresse 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine

Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

Hej, välkommen Médiathèque centre-ville 2022-12-16 was last modified: by Hej, välkommen Médiathèque centre-ville Médiathèque centre-ville 16 décembre 2022 Issy-les-Moulineaux Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine