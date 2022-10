Disney, années 1920 Médiathèque centre-ville, 11 décembre 2022, Issy-les-Moulineaux.

Disney, années 1920 Dimanche 11 décembre, 16h30 Médiathèque centre-ville

Ciné-concert, dès 6 ans.

Avec Ludovic LEFEBVRE, guitare et piano, Frédéric HARRANGER, clarinette et percussions.

Le cinéma d’animation ne commence pas avec Mickey Mouse. L’œuvre enchantée de Walt Disney non plus, comme en témoigne divers courts métrages muets que ce dernier a réalisés dans les années 1920. C’est tout l’objet de ce ciné concert : mettre en musique des œuvres de jeunesse de Walt Disney qui seront projetées de manière chronologique afin de saisir l’évolution du travail de l’artiste.

En 1922, Disney réalise une revisite moderne du conte des Frères Grimm, « Les Musiciens de Brême ». De 1923 à 1927, il poursuit ce travail sur l’animation avec la série de courts métrages muets « Alice Comedies » tournés en partie en images réelles avec des acteurs et en partie en dessin animé noir et blanc. En 1927, ce sera au tour du petit personnage d’« Oswald, the lucky rabbit » de faire son apparition, affirmant encore un peu plus le style Disney et préfigurant très clairement, aussi bien dans le visuel que dans l’esprit, la naissance en 1928 de Mickey Mouse.

(c) Lobster Films