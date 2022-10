Sentier métropolitain et Grand Paris, pour une approche sensible des randonnées urbaines Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Sentier métropolitain et Grand Paris, pour une approche sensible des randonnées urbaines Médiathèque centre-ville, 6 décembre 2022, Issy-les-Moulineaux. Sentier métropolitain et Grand Paris, pour une approche sensible des randonnées urbaines Mardi 6 décembre, 19h00 Médiathèque centre-ville

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Conférence par Paul Hervé Lavessiere, géographe-urbaniste. Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Métro ligne 12 station Mairie d’Issy ; RER C Issy Val de Seine

01 41 23 80 69 https://mediatheques.ville-issy.fr/index.php https://www.facebook.com/issymediatheques;https://twitter.com/issymediatheque Médiathèque centre-ville : Horaires : Mardi : 13h à 21h Mercredi : 10h à 19h Jeudi et vendredi : 13h à 19h Samedi : 10h30-18h Dimanche : 10h30-18h La Médiathèque centre-ville sera fermée : – Mardi 1er novembre – Vendredi 11 novembre – Samedi 24 décembre – Dimanche 25 décembre – Samedi 31 décembre – Dimanche 1er janvier 2023 La ville et l’urbanité, approches historiques et philosophiques. La saison culturelle 2022-2023 sera axée à la médiathèque centre-ville sur les « Villes de papier ». Mais comment parler de celles-ci sans parler de l’urbanité qui nous entoure, sans parler d’architecture, de construction physique, politique et sociale de la ville ? Comment ne pas se pencher sur ces lieux de vie quand plus d’un humain sur deux habite désormais en ville ? Les bibliothécaires vous donnent rendez-vous lors d’un cycle de conférences pour questionner l’urbanité dans l’histoire et la philosophie. Ce cycle, qui s’appuie sur l’exploration d’aires urbaines du monde entier ou du Grand Paris, sera l’occasion de (re)découvrir la géographie des villes vécues et des villes perçues. Au travers du regard des historiens, ces conférences appelleront à visiter la ville avec un nouveau regard, au croisement d’approches topographiques, urbanistique et artistique le long des sentiers métropolitains… Au-delà de 10 min après le début de la conférence plus aucune entrée ne sera autorisée. Merci de votre compréhension.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-06T19:00:00+01:00

2022-12-06T21:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Médiathèque centre-ville Adresse 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine

Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

Sentier métropolitain et Grand Paris, pour une approche sensible des randonnées urbaines Médiathèque centre-ville 2022-12-06 was last modified: by Sentier métropolitain et Grand Paris, pour une approche sensible des randonnées urbaines Médiathèque centre-ville Médiathèque centre-ville 6 décembre 2022 Issy-les-Moulineaux Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine