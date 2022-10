Petites lectures entre amis : gourmandiseS Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Petites lectures entre amis : gourmandiseS Médiathèque centre-ville, 3 décembre 2022, Issy-les-Moulineaux. Petites lectures entre amis : gourmandiseS Samedi 3 décembre, 18h30 Médiathèque centre-ville

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Lectures avec accompagnement musical, tout public dès 10 ans. Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Métro ligne 12 station Mairie d’Issy ; RER C Issy Val de Seine

01 41 23 80 69 https://mediatheques.ville-issy.fr/index.php https://www.facebook.com/issymediatheques;https://twitter.com/issymediatheque Médiathèque centre-ville : Horaires : Mardi : 13h à 21h Mercredi : 10h à 19h Jeudi et vendredi : 13h à 19h Samedi : 10h30-18h Dimanche : 10h30-18h La Médiathèque centre-ville sera fermée : – Mardi 1er novembre – Vendredi 11 novembre – Samedi 24 décembre – Dimanche 25 décembre – Samedi 31 décembre – Dimanche 1er janvier 2023 Dans le cadre de leurs « Petites lectures en amis », les bibliothécaires vous proposent de partager un moment gourmand autour de textes évoquant la bonne chère et les plaisirs de la table. Accompagnées d’intermèdes musicaux, ces lectures vous feront saliver sans aucun doute.

2022-12-03T18:30:00+01:00

2022-12-03T20:00:00+01:00

