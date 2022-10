Soirée jeux de société Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Soirée jeux de société Médiathèque centre-ville, 29 novembre 2022, Issy-les-Moulineaux. Soirée jeux de société Mardi 29 novembre, 19h00 Médiathèque centre-ville

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Découvrez des jeux de société modernes autour du thème de la ville. A partir de 15 ans. Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Métro ligne 12 station Mairie d’Issy ; RER C Issy Val de Seine

01 41 23 80 69 https://mediatheques.ville-issy.fr/index.php https://www.facebook.com/issymediatheques;https://twitter.com/issymediatheque Médiathèque centre-ville : Horaires : Mardi : 13h à 21h Mercredi : 10h à 19h Jeudi et vendredi : 13h à 19h Samedi : 10h30-18h Dimanche : 10h30-18h La Médiathèque centre-ville sera fermée : – Mardi 1er novembre – Vendredi 11 novembre – Samedi 24 décembre – Dimanche 25 décembre – Samedi 31 décembre – Dimanche 1er janvier 2023 A quelques semaines des fêtes, entre deux révisions, venez jouer à la médiathèque centre-ville. Découvrez des jeux de plateaux dans ce moment convivial proposé par les ludothécaires et bibliothécaires.

