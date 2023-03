Conférence: le jeu vidéo, un art comme les autres Médiathèque centre ville, 30 juin 2023, Bayonne .

Conférence: le jeu vidéo, un art comme les autres

Venu de la technologie et de la culture populaire, le jeu vidéo a gagné en audience, en complexité et en profondeur mais sa dimension artistique est parfois méconnue voir souvent niée.

De la grotte l’Altamira et ses peintures rupestres au jeu vidéo, Jean Zeid questionne la notion d’art et l’affirme sans hésitation : le jeu vidéo est un art comme les autres !

Par Jean Zeid, journaliste spécialiste des nouvelles technologies et des jeux vidéo

