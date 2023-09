Médiathèque en chantier Médiathèque centre-ville Bayonne, 15 octobre 2023, Bayonne.

Médiathèque en chantier Dimanche 15 octobre, 10h30, 14h00 Médiathèque centre-ville Gratuit. Sur inscription.

Au cœeur du secteur sauvegardé, face à la cathédrale Sainte-Marie, la médiathèque de Bayonne est en pleine mutation.

Le projet de l’agence Deshoulières & Jeanneau associée à Sogno Architecture, a pour ambition la restructuration et l’extension de la médiathèque qui occupe l’ancien évêché et un bâtiment attenant des années 1970.

Un an après le début des travaux, venez découvrir les coulisses de ce chantier d’envergure.

Rencontre et visite avec Jean-Pierre Bécot, architecte.

Médiathèque centre-ville 10 rue des gouverneurs, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Grand Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 59 59 17 13 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@bayonne.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T10:30:00+02:00 – 2023-10-15T12:00:00+02:00

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T15:30:00+02:00

©Atelier Cambium – Deshoulières & Jeanneau