Atelier d’éveil musical – Mercredi 7 février Médiathèque – Centre Culturel Lespinasse, mercredi 7 février 2024.

Atelier d’éveil musical – Mercredi 7 février Ces ateliers sont dirigés par l’association « la Chaloupe » Mercredi 7 février, 16h30 Médiathèque – Centre Culturel Sur inscription

Organisés sur 3 sessions de 45 minutes, ces ateliers proposent aux plus jeunes (0 – 6ans) diverses activités ludiques autour de la musique durant lesquels la sensibilité de chacun·e s’éveille aux sons et aux mouvements pour créer de vrais moments d’échange entre parents et enfants.

Médiathèque – Centre Culturel Allée Pierre-Paul Riquet, 31150 Lespinasse Lespinasse 31150 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.ville-lespinasse.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0534270899 »}]

