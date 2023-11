Spectacle de Noël de la Médiathèque : HAPPY NOËL – Jeudi 14 décembre Médiathèque – Centre Culturel Lespinasse, 14 décembre 2023, Lespinasse.

Cette année, pour les vacances de Noël, Sam part en Laponie. Mais lors de son escale à Londres, catastrophe, son billet d’avion a disparu ! Sam doit improviser dans cette ville inconnue… C’est le départ d’une aventure magique et déjantée, pleine de surprises et de rebondissements ! Avec le joyeux Sam tu repartiras les poches pleines de mots d’anglais pour passer un happy Noël !

Une comédie magique et poétique en français qui t’apprend des mots en anglais !

https://youtu.be/XWCcPYcHBYY

À partir de 3 ans.

Gratuit

Par la Compagnie Fabulouse. Mise en scène : Léa Bord / Stéphanie Muollo et Cédric Faye | Ecriture : Stéphanie Muollo et Cédric Faye | Comédien : Cédric Faye | Production : PtitPoa Production

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T16:30:00+01:00 – 2023-12-14T17:15:00+01:00

