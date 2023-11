Soirée-Débat : Comment aborder la sexualité avec nos enfants – Mercredi 15 novembre Médiathèque – Centre Culturel Lespinasse, 15 novembre 2023, Lespinasse.

Madame Guérard, Farida, médecin sexologue, chargée de cours universitaires dans le domaine de la sexologie et Madame Gamboa Sarah, infirmière libérale, étudiante en sexologie à l’université Paul Sabatier Toulouse, animeront un atelier sur la parentalité et la sexualité lors de la soirée du mercredi du 15 novembre à 19h :

Comment aborder la sexualité avec nos enfants ?

Le/ la sexologue est amené à adopter une approche bio-psychosociale dans sa démarche professionnelle et dans la prise en charge des personnes accompagnées. La sexualité (qui regroupe tous types de sexualité) s’apprend et change tout au long de la vie… alors comment relever le défi de construire ensemble une base pour la santé sexuelle de nos enfants et tenter d’ être des adultes de confiance?

Comment fait-on les bébés ?Ca veut dire quoi faire l’amour? Pourquoi j’ai des poils ? C’est quoi être amoureuse? Est-on obligé de faire des bisous?

Nous essaierons de créer un espace de parole bienveillant autour du thème de la sexualité car c’est la curiosité des enfants qui nous permet d’explorer des pistes pour offrir une éducation sexuelle positive aux enfants et ainsi les protéger. Venez compléter vos boîtes à outils de parents dans un espace d’échange sain, sans tabou avec humour et sérieux .

Médiathèque – Centre Culturel Allée Pierre-Paul Riquet, 31150 Lespinasse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T19:00:00+01:00 – 2023-11-15T21:00:00+01:00

