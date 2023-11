Spectacle Petite Enfance « Dedans Moi » – Mardi 14 novembre Médiathèque – Centre Culturel Lespinasse, 14 novembre 2023, Lespinasse.

Spectacle Petite Enfance « Dedans Moi » – Mardi 14 novembre Mardi 14 novembre, 09h30 Médiathèque – Centre Culturel Renseignements

Première représentation : 9h30 | Public Petite Enfance (ouvert à tous)

Deuxième représentation : 15h15 | Public École

Spectacle à partir de 1 an offert par la Municipalité aux enfants de maternelle du Groupe Scolaire, du Multi-Accueil «À P’tits pas», du Relais Petite Enfance, du Lieu d’Accueil Enfants Parents, et à ceux gardés à domicile par leurs parents.

« Dedans Moi »

Les émotions en couleur

avec Filomène & Compagnie

Les émotions en couleur. Un spectacle sensoriel, visuel et sonore pour les tout-petits à partir de 1 an.

Les émotions… tout un univers pour les petits. Un terrain encore inconnu à découvrir. Recevoir le monde qui nous entoure, le traverser. Autant de sensations nouvelles et fortes à reconnaître, à nommer, à exprimer et parfois à dompter !

Nous voici plongés dans un voyage au fil des émotions et des couleurs. Vivons nos peurs, crions nos colères, dansons nos amours et chantons nos joies! Mêlant spectacle vivant, peinture, film d’animation et création musicale originale, « Dedans Moi » dresse un portrait « haut en couleur » des petites et des grandes émotions.

Dans ce spectacle, les comédiens fabriquent tout un univers en mouvement. Le spectacle et la scénographie sont envisagés comme une œuvre quasi « plastique ». Un arbre « totem » se construit, une vitre sur laquelle on applique de la peinture et projette des images… « Dedans Moi » entraîne les enfants dans un voyage poétique au cœur des émotions. Faisant voyager le spectateur d’une couleur à une autre, « Dedans Moi » donne vie à des objets, met des mots sur des sensations et crée des émotions à partager.

Un spectacle de et avec : Émilie Chevrier et Renaud Dupré | Création musicale : Bernard Ariu | Scénographie : Maurice Chevrier et Jean-Marc May | Accessoires : Jean Michel Halbin et Jean Pierre Surrel | La Voix : Charlie Dupré | Diffusion : Hélène Chenelot. Partenariat avec la Région Occitanie et la Miaire d’Argelliers.

