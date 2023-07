Atelier composition et écriture musicale – Samedi 8 juillet Médiathèque – Centre Culturel Lespinasse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Lespinasse Atelier composition et écriture musicale – Samedi 8 juillet Médiathèque – Centre Culturel Lespinasse, 8 juillet 2023, Lespinasse. Atelier composition et écriture musicale – Samedi 8 juillet Samedi 8 juillet, 10h00 Médiathèque – Centre Culturel Sur inscription Les ateliers de Sandra

Atelier composition et écriture musicale (à partir de 8 ans)

Centre Culturel (salle mutualisée) GRATUIT

Avec Sandra Benetti, Lespinassoise Médiathèque – Centre Culturel Allée Pierre-Paul Riquet, 31150 Lespinasse Lespinasse 31150 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.61.35.41.66 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@ville-lespinasse.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T10:00:00+02:00 – 2023-07-08T12:00:00+02:00

2023-07-08T10:00:00+02:00 – 2023-07-08T12:00:00+02:00 lespinasse estivales Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Lespinasse Autres Lieu Médiathèque - Centre Culturel Adresse Allée Pierre-Paul Riquet, 31150 Lespinasse Ville Lespinasse Departement Haute-Garonne Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque - Centre Culturel Lespinasse

Médiathèque - Centre Culturel Lespinasse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lespinasse/