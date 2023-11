La fée parapluie Médiathèque – Centre culturel Athanor Guérande, 21 février 2024, Guérande.

La fée parapluie Mercredi 21 février 2024, 10h30 Médiathèque – Centre culturel Athanor Gratuit. Sur réservation.

Un éveil au temps qui passe… Une exploration visuelle et sensorielle des saisons ponctuée de comptines, histoires et jeux de doigts.

Conte par Clémence Roy.

Sur réservation

Dès 4 ans

Médiathèque – Centre culturel Athanor 2, avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 24 75 91 https://www.mediatheque.ville-guerande.fr https://www.facebook.com/centreculturelathanorvilleguerande [{« type »: « phone », « value »: « 0240247591 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mediatheque.ville-guerande.fr »}] Mardi 14:00-19:00 Mercredi 9:30-18:00 Jeudi 14:00-18:00 Vendredi 14:00-18:00 Samedi 9:30-13:00 et 14:00-18:00

+ mardi et vendredi 9:30-12:00 pendant les petites vacances scolaires zone B

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-21T10:30:00+01:00 – 2024-02-21T11:30:00+01:00

spectacle conte

© Clémence Roy