Découverte du casque de réalité virtuelle Vendredi 9 février 2024, 16h15 Médiathèque – Centre culturel Athanor Gratuit. Entrée libre. Renseignement à la médiathèque

La médiathèque s’est équipée d’un casque de réalité virtuelle, Meta Quest 2. Un casque tout-en-un qui permet de plonger en immersion dans des jeux, des films, des applications et des expériences en réalité virtuelle (VR), sans avoir besoin d’un PC ou d’une console. Il suffit de le mettre sur sa tête, de prendre les manettes et de se laisser transporter.

Les voyages spatiaux et les voyages dans le temps sont à l’honneur de ce RDV proposé dans le cadre du Festival de science-fiction Les Mycéliades (programme complet en janvier)

La médiathèque propose toute l’année des RDV Culture numérique pour les curieux qui permettent de découvrir des outils, des pratiques, des thèmes d’actualité.

Gratuit.

Entrée libre, dans la médiathèque

Médiathèque – Centre culturel Athanor 2, avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 24 75 91 https://www.mediatheque.ville-guerande.fr https://www.facebook.com/centreculturelathanorvilleguerande

+ mardi et vendredi 9:30-12:00 pendant les petites vacances scolaires zone B

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-09T16:15:00+01:00 – 2024-02-09T17:45:00+01:00

numérique réalité virtuelle

