Loire-Atlantique Presse en ligne et livres numériques Médiathèque – Centre culturel Athanor Guérande, 3 février 2024, Guérande. Presse en ligne et livres numériques Samedi 3 février 2024, 14h00 Médiathèque – Centre culturel Athanor Gratuit. Entrée libre Venez tester et échanger autour des ressources numériques de la médiathèque. Toute l’année, la médiathèque propose un programme de formations au numérique, des RDV Culture numérique et des animations numériques.

Gratuit. Accès libre.

Dans l’espace numérique de la médiathèque Médiathèque – Centre culturel Athanor 2, avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 24 75 91 https://www.mediatheque.ville-guerande.fr https://www.facebook.com/centreculturelathanorvilleguerande [{« type »: « phone », « value »: « 0240247591 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mediatheque.ville-guerande.fr »}] Mardi 14:00-19:00 Mercredi 9:30-18:00 Jeudi 14:00-18:00 Vendredi 14:00-18:00 Samedi 9:30-13:00 et 14:00-18:00

+ mardi et vendredi 9:30-12:00 pendant les petites vacances scolaires zone B Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-03T14:00:00+01:00 – 2024-02-03T15:30:00+01:00

