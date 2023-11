Lectures – Ra’conte moi Médiathèque – Centre culturel Athanor Guérande, 17 janvier 2024, Guérande.

Lectures – Ra’conte moi Mercredi 17 janvier 2024, 16h00 Médiathèque – Centre culturel Athanor Gratuit, sur réservation

Et si on laissait son esprit vagabonder au pays de l’imaginaire ?

Venez écouter en famille les histoires choisies par les bibliothécaires.

Sur réservation

Pour les 4 – 8 ans

Médiathèque – Centre culturel Athanor 2, avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 24 75 91 https://www.mediatheque.ville-guerande.fr https://www.facebook.com/centreculturelathanorvilleguerande [{« type »: « phone », « value »: « 0240247591 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mediatheque.ville-guerande.fr »}] Mardi 14:00-19:00 Mercredi 9:30-18:00 Jeudi 14:00-18:00 Vendredi 14:00-18:00 Samedi 9:30-13:00 et 14:00-18:00

+ mardi et vendredi 9:30-12:00 pendant les petites vacances scolaires zone B

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-17T16:00:00+01:00 – 2024-01-17T17:00:00+01:00

lectures

gstudioimagen / Freepik