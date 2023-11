Contes inuit Médiathèque – Centre culturel Athanor Guérande, 9 décembre 2023, Guérande.

Contes inuit Samedi 9 décembre, 10h30 Médiathèque – Centre culturel Athanor Gratuit. Sur réservation.

Une comédienne vient vous raconter des histoires, des histoires du pays du froid, du pays des ours blancs et des phoques.

Des histoires qui viennent du fond des temps, quand les hommes et les animaux pouvaient se comprendre…

Contes inuit traditionnels et animaliers par Céline Espardellier.

—

Sur réservation

Dès 4 ans

Médiathèque – Centre culturel Athanor 2, avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 24 75 91 https://www.mediatheque.ville-guerande.fr https://www.facebook.com/centreculturelathanorvilleguerande [{« type »: « phone », « value »: « 0240247591 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mediatheque.ville-guerande.fr »}] Mardi 14:00-19:00 Mercredi 9:30-18:00 Jeudi 14:00-18:00 Vendredi 14:00-18:00 Samedi 9:30-13:00 et 14:00-18:00

+ mardi et vendredi 9:30-12:00 pendant les petites vacances scolaires zone B

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:30:00+01:00 – 2023-12-09T11:30:00+01:00

2023-12-09T10:30:00+01:00 – 2023-12-09T11:30:00+01:00

spectacle conte

Jean-François Brunel