Inscriptions Formations au numérique Médiathèque – Centre culturel Athanor Guérande, 21 novembre 2023, Guérande.

La médiathèque propose un programme de formations au numérique, des RDV Culture numérique et des animations numériques.

Inscriptions à la médiathèque à partir du 21 novembre (horaires).

les ateliers se déroulent dans la salle multimédia du 2ème étage d’Athanor (sauf mention contraire).

FORMATIONS AU NUMERIQUE

Des séances ou cycles de formations collectives pour débuter, se remettre à niveau ou progresser en informatique.

Messagerie sur smartphone et tablette

Progresser sur traitement de texte

Créer une carte postale avec Canva

Sécurité en ligne

Tablette et smartphone

Vendre sur internet

Rendre son ordinateur plus confortable

Les sites de services publics

Sauvegarder ses documents numériques

Trier ses photos

Gérer ses mots de passe

Mettre en forme son arbre généalogique

Tableur

Partager ses fichiers en ligne

Télécharger et installer des logiciels

Conseils pour acheter du matériel numérique

CULTURE NUMERIQUE

Des RDV gratuits pour les curieux.

Un RDV mensuel pour échanger sur ses outils numériques : Des questions informatiques ?

Un moment pour tester les ressources de la médiathèque : Presse en ligne et livres numériques

Des rendez-vous pour appréhender une imprimante 3D et un Casque de réalité virtuelle

Et d’autres surprises en février dans le cadre du festival de science-fiction Les Mycéliades… (programme disponible en janvier)

ANIMATIONS

Seul, en groupe ou en famille des moments conviviaux de jeux et découvertes.

Des après-midi réguliers Jeux vidéos

Des ateliers D’clics autour d’outils de création 2.0 (Minecraft, BDnF la fabrique à BD, Kerbal Space Program)

Un rdv Applis à gogo pour découvrir et teste des applications ludiques pour tablettes et smartphones

Médiathèque – Centre culturel Athanor 2, avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 24 75 91 https://www.mediatheque.ville-guerande.fr https://www.facebook.com/centreculturelathanorvilleguerande

Mardi 14:00-19:00 Mercredi 9:30-18:00 Jeudi 14:00-18:00 Vendredi 14:00-18:00 Samedi 9:30-13:00 et 14:00-18:00

+ mardi et vendredi 9:30-12:00 pendant les petites vacances scolaires zone B

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T14:00:00+01:00 – 2023-11-21T19:00:00+01:00

Vectorjuice – Freepik