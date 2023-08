Atelier créatif – A la manière de… Médiathèque – Centre culturel Athanor Guérande, 15 novembre 2023, Guérande.

Atelier créatif – A la manière de… Mercredi 15 novembre, 14h00 Médiathèque – Centre culturel Athanor Gratuit. Sur réservation

A l’aide d’une carte à gratter, vient nous dévoiler une scène d’un conte détourné à la manière de l’illustratrice Françoise Rogier.

Faites appel à vos talents d’artistes et plongez avec les bibliothécaires dans l’univers d’un(e) illustrateur(trice) lors d’un atelier créatif.

Sur réservation

Pour les 7-11 ans.

Médiathèque – Centre culturel Athanor 2, avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 24 75 91

+ mardi et vendredi 9:30-12:00 pendant les petites vacances scolaires zone B

