Découverte du casque de réalité virtuelle Vendredi 13 octobre, 16h15 Médiathèque – Centre culturel Athanor Gratuit. Entrée libre. Renseignement à la médiathèque

La médiathèque s’est équipée d’un casque de réalité virtuelle, Meta Quest 2. Un casque tout-en-un qui permet de plonger en immersion dans des jeux, des films, des applications et des expériences en réalité virtuelle (VR), sans avoir besoin d’un PC ou d’une console. Il suffit de le mettre sur sa tête, de prendre les manettes et de se laisser transporter.

Voici quelques jeux et applications à découvrir lors de ce rendez-vous :

Beat Saber : Dans ce jeu de rythme, vous devez couper des cubes à l’aide de vos sabres laser sur le tempo de musiques entrainantes.

Tripp : Venez tester cette application de méditation guidée basée sur des exercices de concentration et de respiration, le tout sur fond de paysages apaisants.

The Climb : Ressentez toutes les sensations fortes de l’escalade libre, explorez des cavernes et atteignez les plus hauts sommets.

Puzzling Places : Dans ce jeu de puzzle, reconstituez des miniatures hyper réalistes de lieux du monde entier. Vous pouvez choisir le nombre de pièces pour chaque puzzle de 25 à 400 pièces.

La médiathèque propose toute l’année des RDV Culture numérique pour les curieux qui permettent de découvrir des outils, des pratiques, des thèmes d’actualités.

Gratuit.

Entrée libre, dans la médiathèque

Médiathèque – Centre culturel Athanor 2, avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 24 75 91 https://www.mediatheque.ville-guerande.fr https://www.facebook.com/centreculturelathanorvilleguerande

+ mardi et vendredi 9:30-12:00 pendant les petites vacances scolaires zone B

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T16:15:00+02:00 – 2023-10-13T17:45:00+02:00

numérique réalité virtuelle

