Conte : Règlement de conte Médiathèque – Centre culturel Athanor Guérande, 30 septembre 2023, Guérande.

Installée derrière une table vide, d’un air rieur, la conteuse Roselyne Chauviré donne vie à trois petites histoires décalées pleines de poésie écologique : des métamorphoses en pleine mare, des maisons qui envahissent un joli champ tranquille, et une petite auto qui rencontre un gros camion plein de dents…

Un joyeux spectacle à plusieurs degrés de lecture, pour toute la famille.

Dans le cadre des Semaines du développement durable

Sur réservation

Dès 3 ans

Médiathèque – Centre culturel Athanor 2, avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 24 75 91 https://www.mediatheque.ville-guerande.fr https://www.facebook.com/centreculturelathanorvilleguerande Mardi 14:00-19:00 Mercredi 9:30-18:00 Jeudi 14:00-18:00 Vendredi 14:00-18:00 Samedi 9:30-13:00 et 14:00-18:00

+ mardi et vendredi 9:30-12:00 pendant les petites vacances scolaires zone B

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T10:30:00+02:00 – 2023-09-30T11:30:00+02:00

Roselyne Chauviré