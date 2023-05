On lit on joue ! Médiathèque – Centre culturel Athanor Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Loire-Atlantique On lit on joue ! Médiathèque – Centre culturel Athanor, 3 août 2023, Guérande. On lit on joue ! Jeudi 3 août, 10h00 Médiathèque – Centre culturel Athanor Sur réservation. Qu’on rêve en regardant les nuages ou qu’on monte à bord d’une fusée, le ciel nous invite au voyage. Top départ pour l’imagination !

Venez partager lectures et jeux autour du thème « La tête en l’air ! ».

Un bon moment à partager en famille.

À partir de 5 ans. Médiathèque – Centre culturel Athanor 2, avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 24 75 91 https://www.mediatheque.ville-guerande.fr https://www.facebook.com/centreculturelathanorvilleguerande Mardi 14:00-19:00 Mercredi 9:30-18:00 Jeudi 14:00-18:00 Vendredi 14:00-18:00 Samedi 9:30-13:00 et 14:00-18:00 + mardi et vendredi 9:30-12:00 pendant les petites vacances scolaires zone B Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-03T10:00:00+02:00 – 2023-08-03T12:00:00+02:00

2023-08-03T10:00:00+02:00 – 2023-08-03T12:00:00+02:00 jeux lectures Freepik Détails Catégories d’Évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Médiathèque - Centre culturel Athanor Adresse 2, avenue Anne de Bretagne Ville Guérande Departement Loire-Atlantique Age min 5 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque - Centre culturel Athanor Guérande

Médiathèque - Centre culturel Athanor Guérande Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerande/

On lit on joue ! Médiathèque – Centre culturel Athanor 2023-08-03 was last modified: by On lit on joue ! Médiathèque – Centre culturel Athanor Médiathèque - Centre culturel Athanor 3 août 2023 Guérande Médiathèque - Centre culturel Athanor Guérande

Guérande Loire-Atlantique