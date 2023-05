Atelier d’écriture par Sylvie Beauget Médiathèque – Centre culturel Athanor, 3 juin 2023, Guérande.

Atelier d’écriture par Sylvie Beauget Samedi 3 juin, 10h00, 14h00 Médiathèque – Centre culturel Athanor Tarif 30€, tarif réduit : 20€. Sur inscription.

Thème : Rêves et réalités

A quoi jouons-nous quand nous écrivons ? S’agit-il d’explorer la réalité ou d’en créer une autre ? Comment se mêlent description et fiction ? Les mots sont-ils seulement des instruments ? Des pinceaux, des notes ou des lunettes ? Les mots ont-ils leur vie propre ?

Auteur de romans, nouvelles et pièces de théâtre, Sylvie Beauget anime des ateliers d’écriture et réalise différentes actions autour de l’écriture de fictions, regroupées sous le nom « Les Ateliers d’Eva Luna ».

Pour ados-adultes. De 10h à 12h30 et de 14h à 16h30.

Médiathèque – Centre culturel Athanor 2, avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 24 75 91 https://www.mediatheque.ville-guerande.fr https://www.facebook.com/centreculturelathanorvilleguerande mediatheque@ville-guerande.fr Mardi 14:00-19:00 Mercredi 9:30-18:00 Jeudi 14:00-18:00 Vendredi 14:00-18:00 Samedi 9:30-13:00 et 14:00-18:00 + mardi et vendredi 9:30-12:00 pendant les petites vacances scolaires zone B

